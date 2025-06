Raad waarschuwt voor nieuwe bouwcrisis door onduurzaam bouwen

DEN HAAG (ANP) - Als Nederland woningen blijft bouwen met bouwmaterialen als staal en beton, dreigt een nieuwe bouwcrisis. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan het kabinet. "De vraag naar duurzaam ontworpen woningen zal op korte termijn moeten worden vergroot."

De Rli ziet een reeks nieuwe Europese regels aankomen die gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe woningen. Een deel van die regels wordt naar verwachting in 2030 van kracht. Het gaat bijvoorbeeld om eisen over de CO2-uitstoot die de bouw en het gebruik van gebouwen veroorzaken.

De bouw zal naar verwachting niet compleet stilvallen. Een Rli-woordvoerder licht toe dat ongeveer een vijfde van de bouwbedrijven al "flinke stappen" zet met duurzame materialen. Een ander deel wacht nog op duidelijkheid van de overheid en zal vervolgens bijbenen. "Een groep achterblijvers zal moeite krijgen om de normen te halen." Hoe sneller de overheid duidelijkheid biedt, hoe kleiner die groep.

Hout en vezelgewassen

Mogelijkheden genoeg om de forse uitstoot van de bouw terug te brengen, denkt de Raad. Voor beton en staal bestaan ook 'groene' varianten. Alternatieven zoals hout en vezelgewassen kunnen ook een deel van de oplossing zijn, net als hergebruik van bouwmaterialen.

Toch blijven bouwbedrijven volgens de Rli nog te veel vasthouden aan 'conventionele materialen'. Regels liggen in de weg, er zijn geen financiële prikkels om te verduurzamen en bouwers aarzelen om over te stappen op nieuwe methoden. De adviseurs vinden daarom dat de overheid voor versnelling moet zorgen. Een van de adviezen: voer een heffing in voor de bouw van onduurzame woningen.