OM eist jaar jeugddetentie voor doodschieten vriend (19) Voorburg

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een jaar jeugddetentie geëist, waarvan 164 dagen voorwaardelijk, tegen de 19-jarige Saifeddine el B. voor dood door schuld en vuurwapenbezit. Hij zou op 21 maart vorig jaar onder invloed van cannabis zijn vriend Santiago (19) uit Den Haag hebben doodgeschoten in de schuur achter een woning in de Van Barbansonstraat in Voorburg. El B. ontkent dat.

"Er is abrupt een einde gekomen aan het heel jonge leven van Santiago", zei de officier van justitie in de rechtbank in Den Haag. "Het is enorm wrang dat dit soort incidenten moeten aantonen hoe gevaarlijk het bezit van vuurwapens is." Naast de celstraf, die de verdachte al in voorarrest heeft uitgezeten, eiste ze een locatieverbod voor het graf van het slachtoffer. Dat is een wens van de nabestaanden.