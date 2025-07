Raad: wegvoeren met bussen na XR-demo Zuidas was onrechtmatig

DEN HAAG (ANP) - Het 'bestuurlijk verplaatsen' van demonstranten van Extinction Rebellion (XR) na een demonstratie in Amsterdam op 18 september 2020 was onrechtmatig. De Raad van State bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.

Bij de demonstratie op het Gustav Mahlerplein op de Amsterdamse Zuidas werden demonstranten in een bus gezet en gedropt op een voor hen onbekende bestemming. Dat gebeurde in opdracht van de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, burgemeester Femke Halsema. De demonstranten hadden zich niet gehouden aan de voorwaarden die zij aan de actie had verbonden. Zo mochten ze geen wegen en gebouwen blokkeren, maar deden dat toch. Ze bezetten de kruising van de Beethovenstraat en de Gustav Mahlerlaan, waarna Halsema besloot de actie te beëindigen.

Voor het bestuurlijk verplaatsen van deze demonstranten is een specifieke bevoegdheid opgenomen in de Gemeentewet. Maar die heeft Halsema in dit geval niet gebruikt, oordeelt de Raad.

Via haar woordvoerder laat de burgemeester weten: "Goed dat er nu een uitspraak ligt, we gaan hem bestuderen."

Extinction Rebellion is blij met de uitspraak: "We zijn blij dat de Raad van State ons, net als de rechtbank eerder, gelijk geeft en dat de veiligheidsregio zich ook gewoon aan de wet heeft te houden. Het ontbrak aan de wettelijke basis voor vrijheidsberoving - daarmee was het dus eigenlijk gewoon kidnapping. Het is jammer dat we vijf jaar op gerechtigheid hebben moeten wachten. Die tijd heeft het klimaat niet."