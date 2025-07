Schiphol mocht contract met bouwers voor A-pier niet beëindigen

AMSTERDAM (ANP) - Schiphol is de komende tijd mogelijk nog veel geld kwijt aan een in 2021 beëindigd contract met bouwbedrijven Ballast Nedam en TAV voor de A-pier. De luchthaven was niet tevreden over de kwaliteit en voortgang en stopte de samenwerking voortijdig, maar volgens de rechtbank in Amsterdam waren de tekortkomingen daarvoor niet ernstig genoeg. De partijen kunnen nu samen tot een oplossing proberen te komen, anders buigt de rechter zich daarover.

Schiphol en BN/TAV, een bedrijf van Ballast Nedam en TAV, stonden begin april tijdens de zitting lijnrecht tegenover elkaar. De bouwbedrijven wijten de problemen aan het ontbreken van een uitgewerkt ontwerp door Schiphol en daar gaat de rechter nu in mee. Ook houdt de rechter rekening met de consequenties van de beëindiging voor de vele onderaannemers.

De bouw van de A-pier begon in 2018 en had in 2020 klaar moeten zijn. BAM heeft de werkzaamheden in 2022 overgenomen en is naar verwachting eind volgend jaar klaar.