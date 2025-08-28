Raadkamer beslist maandag over hechtenis verdachte dood Lisa

AMSTERDAM (ANP) - De raadkamer van de rechtbank Amsterdam beslist maandag of de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa maximaal negentig dagen langer blijft vastzitten. Afgelopen maandag besloot de rechter-commissaris al dat de 22-jarige man twee weken langer in voorlopige hechtenis blijft. Dat de verdachte al na een week wordt voorgeleid aan de raadkamer heeft volgens een woordvoerster te maken met bepaalde termijnen waar de rechtbank zich aan moet houden.

De man werd op 21 augustus aangehouden voor een verkrachting aan de Weesperzijde in Amsterdam. Een dag later maakte de politie bekend dat hij ook wordt verdacht van het doden van Lisa, die vorige week door ernstig geweld om het leven kwam aan de Holterbergweg in Duivendrecht toen ze vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis fietste. Daarnaast wordt hij verdacht van een derde incident, een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.