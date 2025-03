Raadslid Het Hogeland spreekt emotioneel over beveiliging om azc

WINSUM (ANP) - Een raadslid in de Groningse gemeente Het Hogeland heeft woensdagavond geëmotioneerd een verklaring afgelegd over "beveiligingsmaatregelen die getroffen zijn rondom mij en mijn gezin". Hij zou bedreigd zijn omdat hij zijn woonplaats Bedum opperde als locatie voor een permanent asielzoekerscentrum (azc).

Het gaat om fractievoorzitter Rolf van Bruggen van Hogeland Lokaal Centraal. "In opa's tijd was het een eer dit vak uit te oefenen", zei Van Bruggen over het raadslidmaatschap. "De afgelopen week zitten ik en mijn gezin in een iets andere wedstrijd."

Hij zei dankbaar te zijn voor steun de laatste tijd van collega-politici, de burgemeester van Het Hogeland en de politie. Zonder had hij "vandaag in elk geval niet op deze plek gezeten".

Verhaal

RTV Noord meldde eerder woensdag dat het 'verhaal' rond Van Bruggen al begon in juni vorig jaar toen de gemeenteraad van Het Hogeland besloot een permanent azc te willen vestigen. Er zouden wat dorpen genoemd zijn, waar Bedum niet bijzat.

Tegen RTV Noord zei Van Bruggen daarover: "Ik heb toen op een gegeven moment laten weten: Warffum is door de gaswinning al zwaar getroffen en Uithuizen en Winsum hebben al een azc. Ik heb toen gezegd dat Bedum ook zou kunnen. Die ene opmerking is een eigen leven gaan leiden."

Bedreigingen

Volgens Omroep Het Hogeland is Van Bruggen de afgelopen week twee keer bedreigd. Hij zou een keer bij de keel zijn gegrepen en een keer tegen een motorkap zijn geduwd.

De politie zegt desgevraagd dat zij nooit uitspraken doet over de beveiliging van personen en dat ze daar niets over mag zeggen.

Volgende week woensdag praat de gemeenteraad in Het Hogeland over een azc in de gemeente, zo werd woensdag gezegd tijdens de vergadering.