Radboudumc: bloedonderzoek toont dat personeel geen risico vormde

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 23:28
NIJMEGEN (ANP) - De twaalf medewerkers van het Radboudumc die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. "Bloedonderzoek heeft dit bevestigd", meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie.
Deze week werd bekend dat het Radboudumc niet het juiste internationale voorschrift had gevolgd bij de behandeling van de patiënt met het hantavirus die vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen. Tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine zijn twaalf medewerkers daardoor mogelijk in aanraking gekomen met het virus. Het ziekenhuis meldde eerder al dat de kans op daadwerkelijke besmetting "heel klein" is.
Meer details over het bloedonderzoek heeft het ziekenhuis niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend hoe het met de medewerkers gaat. "Met het oog op de privacy van onze medewerkers kunnen we hier niets over zeggen, anders dan dat zes weken in quarantaine gaan impact heeft", aldus het Radboudumc.
