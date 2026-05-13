Politie beëindigt protest Loosdrecht en zet waterkanon in

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 22:33
LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft het azc-protest in Loosdrecht woensdagavond beëindigd en daarbij is tegen enkele demonstranten het waterkanon gebruikt. Dat was rond 22.00 uur.
De politie vorderde de demonstranten daarvoor drie keer om weg te gaan. De betogers stonden bij een demonstratievak in de buurt van het gemeentehuis waarin een noodopvang voor asielzoekers zit. In de loop van de avond werd het protest grimmig.
Bij de derde vordering verspreidden de mensen zich. Toen werd ook gedreigd het waterkanon te gebruiken en dat is een paar keer gebeurd. De mobiele eenheid stelde zich daarnaast zo op dat de mensen niet naar het gemeentehuis konden.
Dinsdag werden bij een protest de bosjes bij het gemeentehuis met fakkels in brand gestoken. Daarop stelde de gemeente strikte maatregelen in. Zo mogen bij het gemeentehuis alleen nog mensen met "een aantoonbaar redelijk doel" komen. In een groter gebied is samenscholing verboden.
