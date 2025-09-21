Radicale ministers Israël: nu snel Westoever inlijven

Israël moet snel de Palestijnse Westelijke Jordaanoever inlijven nu westerse landen overgaan tot het erkennen van de Palestijnse staat, bepleiten twee invloedrijke ultranationalistische Israëlische ministers. De Palestijnse Autoriteit, het Palestijnse bestuursorgaan dat zou moeten uitgroeien tot een toekomstige regering, moet "volledig ontmanteld" worden, zegt minister Itamar Ben-Gvir. Zijn collega Bezalel Smotrich doet een soortgelijke oproep.

Ben-Gvir wil de annexatie "in de eerstvolgende ministerraad" voorstellen. "Meneer de premier, het moment is gekomen en het ligt in uw handen", zegt Smotrich met een rechtstreeks beroep op premier Netanyahu.

Ben-Gvir en Smotrich mogen om hun extremistische opvattingen meerdere Europese landen niet meer in, maar in Israël zijn ze machtig als belangrijke steunpilaren van de regering-Netanyahu. Ze willen dat Israël terugslaat nu het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië zondag de Palestijnse staat hebben erkend.