ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Radicale ministers Israël: nu snel Westoever inlijven

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 17:00
bijgewerkt om zondag, 21 september 2025 om 17:07
anp210925105 1
Israël moet snel de Palestijnse Westelijke Jordaanoever inlijven nu westerse landen overgaan tot het erkennen van de Palestijnse staat, bepleiten twee invloedrijke ultranationalistische Israëlische ministers. De Palestijnse Autoriteit, het Palestijnse bestuursorgaan dat zou moeten uitgroeien tot een toekomstige regering, moet "volledig ontmanteld" worden, zegt minister Itamar Ben-Gvir. Zijn collega Bezalel Smotrich doet een soortgelijke oproep.
Ben-Gvir wil de annexatie "in de eerstvolgende ministerraad" voorstellen. "Meneer de premier, het moment is gekomen en het ligt in uw handen", zegt Smotrich met een rechtstreeks beroep op premier Netanyahu.
Ben-Gvir en Smotrich mogen om hun extremistische opvattingen meerdere Europese landen niet meer in, maar in Israël zijn ze machtig als belangrijke steunpilaren van de regering-Netanyahu. Ze willen dat Israël terugslaat nu het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië zondag de Palestijnse staat hebben erkend.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading