Bol ook blij met brons, roemt kracht Nederlandse atletiek

TOKIO (ANP) - Femke Bol roemde na afloop van de WK in Tokio de kracht van de Nederlandse atletiek. "We zijn zo sterk aan het worden. Het is bijzonder knap dat we als klein land zoveel medailles halen", zei de tweevoudig wereldkampioene 400 meter horden na het behalen van het brons met de estafettevrouwen op de 4x400 meter.

De equipe eindigde met zes medailles als vierde in het landenklassement. "En Sifan (Hassan) deed niet eens mee, terwijl zij normaal goed is voor een of twee medailles", zei Bol.

De estafetteploeg op de 4x400 meter wist de wereldtitel van 2023 in Boedapest niet te prolongeren, maar de blijdschap om het brons was er niet minder om. "We halen gewoon elke keer weer een medaille en dat moeten we niet normaal gaan vinden. Het is gewoon superknap", zei derde loopster Lisanne de Witte.

"Vroeger moesten we alles op alles zetten om de finale te halen, maar nu kan de ploeg met de reserves de finale halen en kan ik rust nemen. We zijn dus ook in de breedte heel sterk", aldus Bol.