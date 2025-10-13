Radiozender: president Madagaskar naar Frankrijk gevlucht

ANTANANARIVO (ANP/RTR/BELGA) - De president van Madagaskar, Andry Rajoelina, is zondag door Frankrijk in veiligheid gebracht, meldt de Franse publieke radiozender RFI. Hij zou in overleg met Parijs zijn opgehaald met een legervliegtuig. Eerder meldde Reuters dat onduidelijk was waar Rajoelina zich bevond.

De bevolking van de eilandstaat roept al bijna een maand om Rajoelina's aftreden vanwege de hoge werkloosheid, kosten voor levensonderhoud en corruptie in het land.

De demonstraties begonnen een kleine maand geleden, na langdurige stroomuitval en problemen met de watervoorziening. Al snel werd het een brede demonstratie tegen de regering, waarbij volgens de VN al zeker 22 doden en meer dan honderd gewonden vielen.

Dit weekend probeerde de politie met geweld demonstranten in de hoofdstad uiteen te drijven, maar moest zij de aftocht blazen toen ook militairen zich bij hen voegden. Die verklaarden enkele uren later het gezag over het land te voeren. Volgens Rajoelina gaat het om een coup.