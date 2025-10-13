Trump: Netanyahu is niet de makkelijkste, maar daarom zo goed

JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn toespraak in het Israëlische parlement premier Benjamin Netanyahu geprezen voor de samenwerking. "Ik zal jullie vertellen dat hij niet de makkelijkste is", zei Trump. "Maar juist daarom is hij zo goed."

Trump werd voor zijn eigen toespraak vol lof toegesproken door Netanyahu, oppositieleider Yair Lapid en parlementsvoorzitter Amir Ohana. Trump noemde het geweldige speeches, "maar wel erg lang". "Ik dacht dat ik gewoon mijn eigen speech zou houden en meteen door zou vliegen naar Egypte, maar nee. Maar ik vond het leuk wat jullie allemaal zeiden."

De bijeenkomst in het parlement begon al twee uur later dan gepland.

Trump zei tegen Netanyahu dat er nu ook geen reden meer was om ruzie te maken met Lapid. "Je voert geen oorlog meer, Bibi. Je kan nu aardiger zijn."