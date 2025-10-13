ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: Netanyahu is niet de makkelijkste, maar daarom zo goed

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 13:57
anp131025135 1
JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn toespraak in het Israëlische parlement premier Benjamin Netanyahu geprezen voor de samenwerking. "Ik zal jullie vertellen dat hij niet de makkelijkste is", zei Trump. "Maar juist daarom is hij zo goed."
Trump werd voor zijn eigen toespraak vol lof toegesproken door Netanyahu, oppositieleider Yair Lapid en parlementsvoorzitter Amir Ohana. Trump noemde het geweldige speeches, "maar wel erg lang". "Ik dacht dat ik gewoon mijn eigen speech zou houden en meteen door zou vliegen naar Egypte, maar nee. Maar ik vond het leuk wat jullie allemaal zeiden."
De bijeenkomst in het parlement begon al twee uur later dan gepland.
Trump zei tegen Netanyahu dat er nu ook geen reden meer was om ruzie te maken met Lapid. "Je voert geen oorlog meer, Bibi. Je kan nu aardiger zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

ANP-485830092

Het beste middel tegen gewrichtspijn is niet wat je denkt

anp121025109 1

Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

shutterstock_2541978555

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

Loading