ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raket Starship van SpaceX succesvol gelanceerd

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 3:08
anp230526001 1
STARBASE (ANP) - Raket Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van vrijdag op zaterdag succesvol gelanceerd. Om 00.30 uur (Nederlandse tijd) steeg de onbemande raket op. Ruim tien minuten later was op beelden die SpaceX op X deelde te zien dat de raket in de ruimte was.
Het gaat om de twaalfde testvlucht van een Starship. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terug brengen.
De raket zou eigenlijk eerder deze week getest worden, maar die lancering werd uitgesteld wegens een technisch mankement.
Starship werd gelanceerd vanuit lanceerbasis Starbase in Texas. Ruim een uur na opstijgen moet de Starship landen op een platform in de Golf van Mexico.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

generated-image (1)

Zo reageer je correct als je baas belt in je vakantie

138207576_m

Dit is de zonnigste stad van Nederland

ANP-558449739

Aangespoelde walvis Timmy dreigt te exploderen: groot gevaar voor mens en dier

149987633_m

Handgeschakelde versnellingsbak zal tegen 2030 'uitgestorven' zijn... en de dieselmotor zal niet veel later volgen.

Loading