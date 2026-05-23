Raket Starship van SpaceX succesvol gelanceerd

STARBASE (ANP) - Raket Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van vrijdag op zaterdag succesvol gelanceerd. Om 00.30 uur (Nederlandse tijd) steeg de onbemande raket op. Ruim tien minuten later was op beelden die SpaceX op X deelde te zien dat de raket in de ruimte was.

Het gaat om de twaalfde testvlucht van een Starship. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terug brengen.

De raket zou eigenlijk eerder deze week getest worden, maar die lancering werd uitgesteld wegens een technisch mankement.

Starship werd gelanceerd vanuit lanceerbasis Starbase in Texas. Ruim een uur na opstijgen moet de Starship landen op een platform in de Golf van Mexico.