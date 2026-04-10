Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Een zomer als een schilderij van Vincent van Gogh – maar dan eentje waar de verf soms uit de lijst spat. Zo oogt de bijzondere AI‑weerkaart die in Duitsland voor ophef zorgt, en die óók iets zegt over wat Nederland te wachten staat.

AI‑kaart voorspelt warmere zomer

De Duitse meteoroloog Karsten Brandt liet verschillende seizoensmodellen door een soort AI-"mixer" halen, die de uitkomst weergeeft als kleurrijk schilderij in Van‑Gogh‑stijl. Op die kaart kleuren grote delen van Europa rood: ongeveer 2 graden warmer dan normaal. De Benelux en Noord‑Duitsland liggen in een gele zone, goed voor zo'n 1 graad boven het langjarig gemiddelde. Het gaat niet om een dag‑tot‑dag‑verwachting, maar om een trend: de kans op een warme zomer is groter dan op een te koele.

Nederland in de gele band

Ook andere langetermijnmodellen zien voor West‑Europa, inclusief Nederland, een voorkeur voor een warme zomer. Voor Duitsland wordt de kans op een te warme zomer geschat op zo’n 55 tot 65 procent; Nederland loopt meestal met dat patroon mee. Dat betekent: meer dagen met aangenaam tot heet zomerweer en een grotere kans op korte hittegolven.

Zomer met pittige buien

Toch wordt het waarschijnlijk geen eindeloze terraszomer. Door de forse temperatuurverschillen tussen een koeler noorden en een oververhit zuiden rekenen experts op meer onstabiel weer. Warmere lucht kan meer vocht vasthouden, waardoor onweersbuien feller worden en lokaal in korte tijd veel regen kan vallen. Seizoensprognoses blijven daarbij onzeker: meteorologen spreken van "wischi‑waschi‑signalen" met een betrouwbaarheid van rond de 60 tot 70 procent.

De AI‑kaart laat vooral zien dat Nederland zich moet voorbereiden op een zomer die gemiddeld warmer én onrustiger wordt dan vorig jaar – met net iets meer Van Gogh dan ons misschien lief is.