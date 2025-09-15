ECONOMIE
Rapport: 1,5 miljoen Australiërs bedreigd door zeespiegelstijging

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 3:57
anp150925005 1
CANBERRA (ANP) - Stijgende zeespiegels en overstromingen door klimaatverandering zullen in 2050 gevolgen hebben voor zo'n 1,5 miljoen inwoners van kustgebieden in Australië. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport in opdracht van de overheid. Tegen 2090 kan dat aantal oplopen tot 3 miljoen.
De klimaatrisicoanalyse waarschuwt dat hogere temperaturen een "kettingreactie" aan gevolgen zullen veroorzaken voor het dagelijks leven in het land met 27 miljoen inwoners. De economische schade kan volgens het rapport fors oplopen. In 2050 dreigen verliezen in vastgoedwaarden van naar schatting 611 miljard Australische dollar (346 miljard euro), oplopend tot 770 miljard in 2090.
Bij een opwarming van 3 graden zouden in Sydney hittegerelateerde sterfgevallen met ruim 400 procent toenemen. "Klimaatverandering is niet langer een voorspelling. Het is een werkelijkheid in het hier-en-nu, en het is te laat om alle gevolgen te vermijden", reageerde minister van Klimaat Chris Bowen.
