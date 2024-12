Rapport: hongersnood breidt zich steeds verder uit door Soedan

KHARTOEM (ANP/AFP) - Hongersnood heeft zich verder uitgebreid door het door oorlog verscheurde Soedan en zal zich naar verwachting nog verder uitbreiden. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport dat is gemaakt met steun van de Verenigde Naties. Vooral vluchtelingenkampen en ontheemde gemeenschappen zijn volgens het rapport hard getroffen.

De hongersnood heeft zich volgens experts van het Integrated Food Security Phase Classification (IPC) al uitgebreid naar verschillende vluchtelingenkampen in het westen van het land en naar delen in het zuiden. Het IPC is een beoordeling die ook wordt gebruikt door VN-agentschappen.

Tussen nu en mei krijgen naar verwachting nog eens 24,6 miljoen mensen te maken met "hoge niveaus van acute voedselonzekerheid", waarschuwt het rapport. Dat is ongeveer de helft van de bevolking van Soedan.

De humanitaire crisis in Soedan is verergerd sinds het uitbreken van de oorlog tussen het Soedanese leger en de rivaliserende paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) in april vorig jaar. Door het geweld zijn al tienduizenden mensen om het leven gekomen en zijn ongeveer 12 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De VN spreken van de grootste ontheemdingscrisis ter wereld.