Honderden pelgrims in Bethlehem voor sobere kerstviering

BETHLEHEM (ANP/AFP) - De kerstviering in Bethlehem is dit jaar opnieuw een sobere aangelegenheid. Enkele honderden pelgrims zijn afgereisd naar de geboorteplaats van Jezus Christus, maar vanwege de oorlog in de Gazastrook zijn dat er veel minder dan gebruikelijk en zijn er geen feestelijke versieringen.

Bethlehem ligt ten zuiden van Jeruzalem, op de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Daar wordt flink meegeleefd met de bevolking in Gaza, waar al meer dan een jaar een oorlog wordt uitgevochten. Net als vorig jaar is er daarom onder meer geen grote kerstboom te zien op het centrale plein van Bethlehem.

De mensen die dit jaar wel zijn gekomen, hebben zich voor een dienst verzameld bij de Geboortekerk, de plek waar Jezus volgens de overlevering ter wereld zou zijn gekomen. 's Middags is er een kleine parade gehouden.