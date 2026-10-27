Emile Ratelband (77) zegt dat hij is ondergedoken omdat zijn kinderen uit zijn op zijn erfenis. Dat vertelt hij in een spraakmemo die De 538 Ochtendshow maandagochtend 26 oktober liet horen. Dezelfde dag kwam De Telegraaf met een heel ander verhaal, gebaseerd op ingewijden. Volgens hen heeft Ratelband zelf geld nodig en vroeg hij zijn dochter Minou om €1.000 voor medicijnen.

Wat valt er dan eigenlijk te erven?

Dit zegt Ratelband zelf in de memo

Volgens zijn eigen woorden sprak hij de opname in op zaterdag 24 oktober. Om te bewijzen dat hij het echt is, noemt hij recent nieuws, zoals het vertrek van Gerard Joling bij De Toppers, meldt Weekblad Party. Zijn kinderen dachten dat eerdere spraakberichten met AI waren gemaakt. Ook bij deze opname is niet bevestigd dat ze echt van hem komt, schrijft LINDA.

Mijn kinderen zijn al bij de notaris geweest om het testament open te maken. De notaris zei natuurlijk: 'Dat doen we niet, je moet eerst bewijzen dat hij dood is.' Daar zijn ze nu mee bezig. - Emile Ratelband in een spraakmemo aan De 538 Ochtendshow (via Shownieuws)

Volgens Weekend zegt hij ook bang te zijn dat zijn kinderen hem in een bejaardentehuis laten opnemen en een arts vragen hem wilsonbekwaam te verklaren. Zo zou zijn vermogen volgens hem verdeeld kunnen worden onder zijn kinderen en ex-partners. Volgens ANDC beweert hij verder dat zijn kinderen via de rechter willen laten vaststellen dat hij al drie jaar vermist is. Er is geen onafhankelijk bewijs voor die beschuldigingen. Zijn kinderen zeggen dat ze zich zorgen maken, omdat ze nauwelijks contact met hun vader hebben.

Ingewijden: vastgoedproject in Thailand liep op niets uit

De Telegraaf geeft op basis van ingewijden een andere verklaring, meldt Vandaag Inside. Ratelband was in Thailand betrokken bij The Serene Residence, een project met luxe appartementen aan de kust. Volgens de krant liep dat project op niets uit, en in die periode kwam Ratelband in contact met Russen. Volgens meerdere ingewijden eisen Russische investeerders miljoenen van hem terug, schrijft Headliner. Het blijft onduidelijk of Ratelband echt wordt bedreigd. Hij en zijn vriendin Natalia waren voor De Telegraaf niet bereikbaar voor een reactie.

Emile is iemand die niet altijd zijn afspraken nakomt, om het netjes te zeggen. En normaal blijft het dan bij een fikse ruzie. - Een ingewijde tegenover De Telegraaf (via Vandaag Inside)

€1.000 voor medicijnen, en een verzoek aan Rolls

De Telegraaf zegt berichten en video's te hebben gezien waaruit blijkt dat Ratelband zijn dochter Minou om €1.000 voor medicatie vroeg. Volgens SGXL was dat ongeveer twee maanden geleden. Minou wilde hem eerst zien, maar maakte het geld uiteindelijk toch over, ook al heeft ze zelf financiële problemen. Haar tweelingbroer Rolls kreeg volgens de berichten een videobericht waarin om €12.500 werd gevraagd. De helft zou ook goed zijn geweest.

Volgens een ingewijde is er nauwelijks vermogen over. Dat is niet vastgesteld, en het is ook niet duidelijk wat er met het geld van Minou is gebeurd.

Hij zegt dat zijn kinderen op zijn geld uit zijn, maar volgens deze bronnen vroeg hij zelf om geld.

Het is niet de eerste keer dat er om geld wordt gevraagd. Vorige week zei Minou in een persverklaring dat oude vrienden via WhatsApp om €8.000 en €3.000 waren gevraagd. Ze kan niet vaststellen wie die berichten heeft verstuurd. Ook het beslag op zijn panden in Arnhem wijst op geldproblemen. Daarover schreven we eerder in 'Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband'.

Kan je testament worden geopend terwijl je nog leeft?

Nee. Zolang je leeft, blijft de inhoud van je testament strikt vertrouwelijk. De notaris heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht, legt Erfrechtplan uit. In het Centraal Testamentenregister staat alleen dát er een testament is, bij welke notaris en vanaf welke datum. De inhoud blijft bij de notaris, schrijft Akte.nl. Je kunt het register pas na een overlijden raadplegen, en daarvoor heb je een kopie van de akte van overlijden nodig.

Het antwoord dat de notaris volgens Ratelband gaf, klopt dus met de regels. Of dat bezoek aan de notaris echt heeft plaatsgevonden, is daarmee niet gezegd.

En iemand dood laten verklaren?

Dat kan, maar niet snel. Belanghebbenden, zoals familie, schuldeisers en vermoedelijke erfgenamen, kunnen de rechtbank via een advocaat vragen om een rechtsvermoeden van overlijden. Is het onzeker of iemand dood is, dan kan dat pas vijf jaar na het vertrek of het laatste teken van leven. Is overlijden waarschijnlijk, bijvoorbeeld na een ramp, dan geldt een termijn van één jaar.

De rechter roept de vermiste eerst op. Komt er geen teken van leven, dan heeft de uitspraak dezelfde juridische gevolgen als een overlijden en wordt er een akte van overlijden opgemaakt, schrijft de Rijksoverheid. De kinderen van Ratelband zagen hem volgens hun eigen zeggen voor het laatst in januari 2025. Lees daarover ons stuk 'Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"' via deze link . Ratelband zei zelf in de memo: „Ik ben niet vermist, want ik ben nu bij jullie op de radio.”

Wat de berichten niet zeggen

Geen van de beweringen is onafhankelijk bevestigd. Dat geldt voor het bezoek aan de notaris, voor de Russische investeerders en voor de stelling dat er nauwelijks vermogen over is. Ook is niet bekend hoe zijn kinderen reageren op de nieuwe opname en op de beschuldigingen die erin staan.