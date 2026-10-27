Verkeersboete minder omhoog bij niet-betalen, vinden PRO en CDA

DEN HAAG (ANP) - Wie een verkeersboete niet op tijd betaalt, moet daar minder hard voor worden bestraft, vinden PRO en CDA. Op dit moment kan de boete voor wanbetalers oplopen tot maximaal drie keer het oorspronkelijke bedrag. Tweede Kamerleden Fatihya Abdi (PRO) en Jeltje Straatman (CDA) willen die verhogingen halveren.

In een initiatiefnota vatten de twee Kamerleden kritiek op het boetestelsel samen die de afgelopen jaren vaker klonk. In plaats van verkeersveiligheid waren gaten in de begroting aanleiding om boetebedragen te verhogen. Verkeersboetes zijn harder gestegen dan boetes in het strafrecht. "Daar waar een kleine verkeersovertreding in 1990 tot een verkeersboete leidde van (omgerekend) €68,06, moet diezelfde persoon daarvoor in 2026 €490 aftikken."

De staatskas zou door de ingreep naar schatting jaarlijks 46 miljoen euro mislopen. Dat bedrag willen Abdi en Straatman ophalen door boetes voor "verkeershufters" te verhogen. Het gaat hen onder meer om snelheidsovertredingen en rijden onder invloed. Bij niet-betalers in het strafrecht moeten de boetes juist omhoog.