Rechtbank acht Ali B schuldig aan verkrachting en poging daartoe

HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem acht Ali B schuldig aan een verkrachting in een villa in Heiloo en een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme in een hotel in Marokko. Hij wordt vrijgesproken van de twee ten laste gelegde aanrandingen.

Zangeres Ellen ten Damme verklaarde in 2022 bij de politie dat ze in april 2014 verkracht is door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Ali B kwam de slaapkamer van het slachtoffer binnen, met zijn broek omlaag en besprong de zangeres in bed. Zij deed geen aangifte, maar deelde wel haar ervaringen met de politie, waarin het OM genoeg bewijs zag voor vervolging.