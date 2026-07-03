ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank bekijkt pand Rotterdamse goudroof

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 13:20
anp030726111 1
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank heeft vrijdag het kluisverhuurbedrijf bezocht in het centrum van Rotterdam, waar tussen eind november 2018 en eind mei 2019 een grote partij goud werd gestolen. De buit had een waarde van 40 miljoen euro en bestond uit 475 goudstaven en 22.000 gouden munten. Door de opgelopen goudprijs schat het Openbaar Ministerie de waarde nu op zo'n 100 miljoen euro. Justitie houdt de twee bestuurders van het bedrijf verantwoordelijk voor de roof, maar zij zijn tot op heden spoorloos, net als de buit.
Tjeerd K. (45) en Thomas B. (44) verblijven mogelijk in Dubai. Tegen de twee werd in 2020 een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.
Maandag dient een voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Daar worden mogelijk de eerste resultaten van de schouw besproken, aldus een woordvoerder van het OM. Ook is er gelegenheid voor de advocaten van de verdachten om onderzoekswensen in te dienen. Zij hebben eerder gezegd dat K. en B. niet schuldig zijn aan de roof.
loading

POPULAIR NIEUWS

163488649_m

Nieuw onderzoek: tatoeage-inkt doet meer met je lichaam dan gedacht

generated-image

Zoveel spaargeld hebben mensen van jouw leeftijd

157938154_m

De bijna-doodervaring bestaat echt: nieuwe theorie komt met een twist

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Zelfs binnen zijn eigen kamp beschouwen steeds meer mensen Trump als gestoord.

143333148_m

Nieuw onderzoek: gelukkige stellen hebben deze twee eigenschappen gemeen

anp 471293804

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weer

Loading