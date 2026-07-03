Rechtbank bekijkt pand Rotterdamse goudroof

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank heeft vrijdag het kluisverhuurbedrijf bezocht in het centrum van Rotterdam, waar tussen eind november 2018 en eind mei 2019 een grote partij goud werd gestolen. De buit had een waarde van 40 miljoen euro en bestond uit 475 goudstaven en 22.000 gouden munten. Door de opgelopen goudprijs schat het Openbaar Ministerie de waarde nu op zo'n 100 miljoen euro. Justitie houdt de twee bestuurders van het bedrijf verantwoordelijk voor de roof, maar zij zijn tot op heden spoorloos, net als de buit.

Tjeerd K. (45) en Thomas B. (44) verblijven mogelijk in Dubai. Tegen de twee werd in 2020 een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.

Maandag dient een voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Daar worden mogelijk de eerste resultaten van de schouw besproken, aldus een woordvoerder van het OM. Ook is er gelegenheid voor de advocaten van de verdachten om onderzoekswensen in te dienen. Zij hebben eerder gezegd dat K. en B. niet schuldig zijn aan de roof.