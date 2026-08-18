ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank heft voorarrest verdachte van bedreigen prinsessen op

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 12:21
anp180826110 1
DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag besloten het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der H. (33) uit het Groningse Uithuizen op te heffen. Maandag diende de strafzaak tegen de man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het Openbaar Ministerie eiste tbs met dwangverpleging tegen hem.
De rechtbank doet 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. Hij komt dinsdag op vrije voeten.
loading

POPULAIR NIEUWS

gepensioneerden-plezier-credit

Bijna iedereen verliest koopkracht in 2027 — behalve gepensioneerden: zóveel gaan zij erop vooruit

shutterstock_2761156299

September lijkt zacht te starten in Nederland, kans op nazomer groeit.

shutterstock_2737605707

Gratis geld is definitief voorbij — en dat voel je in je hypotheek, je pensioen en de staatsschuld

shutterstock_2398910121

Wie jaloers is, doet vaak deze drie dingen zonder het zelf zo te noemen

Hayden_Panettiere_2009_(Straighten_Crop)

Hayden Panettiere (36) overleden na hartstilstand, onderzoek naar mogelijke overdosis

ANP-546123728

Dit verdienen de straatveger en vuilnisman

Loading