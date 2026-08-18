Rechtbank heft voorarrest verdachte van bedreigen prinsessen op

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag besloten het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der H. (33) uit het Groningse Uithuizen op te heffen. Maandag diende de strafzaak tegen de man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het Openbaar Ministerie eiste tbs met dwangverpleging tegen hem.

De rechtbank doet 31 augustus uitspraak, maar laat alvast weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. Hij komt dinsdag op vrije voeten.