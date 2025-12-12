Rechtbank in Moskou veroordeelt topfiguren ICC tot lange celstraf

MOSKOU (ANP/DPA) - Een rechtbank in Moskou heeft meerdere topfiguren van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bij verstek veroordeeld tot lange celstraffen.

De rechters oordeelden dat de hoofdaanklager en magistraten van het internationale hof sinds maart 2022 illegale procedures hebben aangespannen tegen Russische burgers. Daarbij zijn volgens de rechtbank in Moskou onwettige arrestatiebevelen uitgevaardigd. Acht rechters van het ICC kregen in Moskou gevangenisstraffen variërend van drie tot vijftien jaar.

ICC-hoofdaanklager Karim Khan werd veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij is sinds mei niet in functie vanwege een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik die tegen hem zijn gerezen bij het hof.

Khan begon onderzoeken naar misdaden door Russen gepleegd in Oekraïne. In maart 2023 vaardigde hij wegens oorlogsmisdaden arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en een topambtenaar belast met kinderrechten in Rusland, Maria Lvova-Belova.