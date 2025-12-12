ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank in Moskou veroordeelt topfiguren ICC tot lange celstraf

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 15:32
anp121225154 1
MOSKOU (ANP/DPA) - Een rechtbank in Moskou heeft meerdere topfiguren van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bij verstek veroordeeld tot lange celstraffen.
De rechters oordeelden dat de hoofdaanklager en magistraten van het internationale hof sinds maart 2022 illegale procedures hebben aangespannen tegen Russische burgers. Daarbij zijn volgens de rechtbank in Moskou onwettige arrestatiebevelen uitgevaardigd. Acht rechters van het ICC kregen in Moskou gevangenisstraffen variërend van drie tot vijftien jaar.
ICC-hoofdaanklager Karim Khan werd veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij is sinds mei niet in functie vanwege een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik die tegen hem zijn gerezen bij het hof.
Khan begon onderzoeken naar misdaden door Russen gepleegd in Oekraïne. In maart 2023 vaardigde hij wegens oorlogsmisdaden arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en een topambtenaar belast met kinderrechten in Rusland, Maria Lvova-Belova.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading