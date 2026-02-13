Rechtbank komt tot vrijspraak in zaak over ongeluk met Stint

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft Stintondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander beiden vrijgesproken in de zaak over het dodelijke ongeluk met een Stint. De rechtbank kan niet vaststellen dat de Stint schadelijk was. Wel maakten beide ondernemers zich schuldig aan valsheid in geschrifte, maar ze krijgen daarvoor geen straf.

Een elektrische bolderkar kwam op 20 september 2018 op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie had in december celstraffen van vijf jaar en vier maanden geëist tegen de ondernemers. Tegen hun bedrijven eiste het OM boetes van 225.000 en 135.000 euro.