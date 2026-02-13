ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtbank komt tot vrijspraak in zaak over ongeluk met Stint

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 14:20
anp130226156 1
DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft Stintondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander beiden vrijgesproken in de zaak over het dodelijke ongeluk met een Stint. De rechtbank kan niet vaststellen dat de Stint schadelijk was. Wel maakten beide ondernemers zich schuldig aan valsheid in geschrifte, maar ze krijgen daarvoor geen straf.
Een elektrische bolderkar kwam op 20 september 2018 op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond.
Het Openbaar Ministerie had in december celstraffen van vijf jaar en vier maanden geëist tegen de ondernemers. Tegen hun bedrijven eiste het OM boetes van 225.000 en 135.000 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

ANP-355075571

Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading