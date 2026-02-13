Schoof ging er 'altijd' van uit dat zijn kabinet zou vallen

DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof is er "altijd wel van uitgegaan" dat zijn kabinet op een moment zou vallen, zei de demissionair premier na zijn laatste ministerraad. "Omdat je weet dat het ingewikkeld is en in de traditie van Nederland kabinetten eigenlijk zelden de hele rit uitzitten." Hij zegt dat hij weinig spijt heeft en dat hij weer ja zou zeggen als hem werd gevraagd premier te worden.

In het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB zat volgens de vertrekkende minister-president "weinig liefde". Zijn kabinet had er ook "veel last van" dat de leiders van die partijen elkaar "weinig" gunden.

Tijdens de ministerraad kreeg Schoof naar eigen zeggen ook woorden van lof van zijn bewindslieden. Zijn collega-ministers hadden "vooral dank uitgesproken dat je ondanks alles dit toch gewoon gedaan hebt", vertelde hij. "Dat je ook de moed en durf had om dit premierschap zeg maar te doen in deze periode. En zij roemden toch mijn, alsmaar steeds maar weer, energie en glimlach die ik elke ochtend toch maar weer had."