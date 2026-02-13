Schaatser De Boo put vertrouwen uit zilveren race voor 500 meter

MILAAN (ANP) - Jenning de Boo staat zaterdag met een goed gevoel na zijn zilveren medaille aan de start van de 500 meter op de Spelen van Milaan. "Ik weet dat ik nog sneller had kunnen openen op de 1000 meter en kijk met veel zin uit naar morgen", blikte de regerend wereldkampioen vooruit op de 500 meter.

De Boo was afgelopen woensdag na 600 meter sneller dan zijn Amerikaanse rivaal Jordan Stolz, maar die klopte hem vervolgens met een betere slotronde. "Op de 1000 meter schatte ik mijn kansen minder groot in dan op de 500 meter. Ik put ook vertrouwen uit de race in Salt Lake City dit seizoen, waar ik hem versloeg. Ik hoop dat hier weer te doen."

De Boo heeft zaterdag één race waarin het moet gebeuren. In Thialf werd hij dit seizoen twee keer in de eerste rit verslagen door landgenoot Sebas Diniz, maar was hij wel sneller in de tweede race. "Ik weet dat ik het ook in één keer kan. In Hamar heb ik het ook in één keer gedaan", wijst De Boo op de WK afstanden van 2025 waar hij Stolz klopte.