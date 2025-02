Rechtbank proces Weiteveen toont beelden van eerdere ruzie

ASSEN (ANP) - Tijdens het proces tegen Richard K. (51), verdacht van de dubbele moord in het Drentse Weiteveen, heeft de rechtbank in Assen woensdag beelden getoond van een incident dat zich twee dagen voor het dodelijke geweld afspeelde.

Het huis aan de Bargerweg in Weiteveen was door Sam (38) en Ineke (44) gekocht in januari 2023. Er ontstond al snel ruzie over verborgen gebreken, wat ontaardde in een jaar vol incidenten en oplopende spanning. Op 16 januari vorig jaar schoot K. eerst Ineke dood in haar auto en bracht vervolgens in en bij de woning met veel geweld Sam om het leven. De destijds 12-jarige zoon van de slachtoffers was daar getuige van.

Op 14 januari 2024 zag K. vanuit zijn auto dat Sam bezig was met een camera op een paal bij het huis. Filmend met zijn telefoon stapte hij uit. K. en de latere slachtoffers schreeuwden tegen elkaar en er vond een kort handgemeen plaats tussen K. en Sam. Ook K.'s partner was aanwezig en ook zij mengde zich in het verbale geweld. Uiteindelijk pakte Sam K.'s telefoon af. Behalve beelden van dat apparaat liet de rechtbank ook beelden van de telefoon van Ineke zien en van een bewakingscamera. K. had op het moment van deze ruzie al vuurwapens in zijn zak.

De rechtbank heeft woensdagochtend uitvoerig de aanloop naar de moorden besproken. K. verklaarde onder meer dat hij dacht dat Sam hem en zijn gezin wilde vermoorden.