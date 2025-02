Twee veroordeelden overwegen cassatie na levenslang in Eris

SCHIPHOL (ANP) - Twee van de drie verdachten die woensdag in hoger beroep zijn veroordeeld tot een levenslange celstraf voor hun aandeel in het grote liquidatieproces Eris, denken er sterk aan om de uitspraak voor te leggen aan de hoogste rechter, de Hoge Raad. Dat laten hun advocaten weten na afloop van de uitspraak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Delano R., Jermaine B. en Feno D. kregen allen de hoogst mogelijke straf, zoals eerder geëist door het Openbaar Ministerie. "We gaan nu het arrest bestuderen en kijken voor cassatie, maar die kans is groot", laat de advocaat van R. weten. "Gelet op de eis wist je dat dit zou kunnen gaan gebeuren", zei hij over de uitspraak van het gerechtshof. Ook de verdediging van B. is het niet eens met de uitspraak. "Het lijkt er sterk op dat we in cassatie zullen gaan." De advocaat van Feno D. wilde nog niet reageren op de uitspraak.

In het hoger beroep van het Eris-proces stonden negentien verdachten terecht. Naast de drie die levenslang kregen, legde het hof aan elf anderen celstraffen op van één jaar tot 28 jaar. Vijf verdachten zijn vrijgesproken. Het proces rond motorclub Caloh Wagoh gaat onder meer over vijf liquidaties en een reeks pogingen tot en voorbereidingen van liquidaties.