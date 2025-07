Rechtbank: Ridouan Taghi wordt niet gehoord in zaak zoon Faissal

ZWOLLE (ANP) - Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi wordt niet gehoord als getuige in de zaak van zijn zoon Faissal T. Dat heeft de rechtbank in Zwolle donderdag beslist. De advocaten van T. wilden onder anderen vader Ridouan en nog zeven anderen horen met wie Faissal volgens het Openbaar Ministerie op crimineel gebied zou hebben samengewerkt. Ook die getuigenverzoeken zijn afgewezen. "Het betreft geen getuigen die belastend hebben verklaard. Onvoldoende is onderbouwd waarom het horen van deze personen van belang is voor enige te nemen beslissing", aldus de rechtbank.

T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het OM denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019.

Faissal T. werd in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Momenteel verblijft hij net als zijn vader in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.