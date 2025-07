Duitse Tesla-verkoop bijna 60 procent lager in eerste jaarhelft

FLENSBURG (ANP/DPA) - De verkoop van Tesla in Duitsland is in de eerste helft van dit jaar met bijna 60 procent gedaald vergeleken met vorig jaar. Volgens de Duitse transportautoriteit KBA werden er 8890 Tesla's verkocht. De algehele Duitse markt voor elektrische auto's liet juist wel groei zien, met 35 procent.

Net als in veel andere landen staat de Duitse verkoop van Tesla onder druk door ophef rond topman Elon Musk, waaronder om zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Dat werk heeft Musk inmiddels neergelegd om zich weer op zijn bedrijven te concentreren. In Duitsland zelf kreeg Musk ook veel kritiek op zijn steun aan de radicaal-rechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen eerder dit jaar. Er zijn daarbij ook Tesla's beschadigd door vermeende brandstichting.

Verder kampt Tesla, dat een grote fabriek heeft in het oosten van Duitsland, met concurrentie van goedkopere Chinese auto's.