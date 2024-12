Rechtbank spreekt Huig Plug vrij van doxing

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank Rotterdam heeft de 56-jarige Huig Plug uit Katwijk woensdag vrijgesproken van doxing. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twee maanden geëist tegen de bekende complotdenker in een van de eerste strafzaken over doxing: het opzettelijk delen van persoonsgegevens met het doel iemand te intimideren. Sinds 1 januari is dat strafbaar.

De Katwijker deelde eind december vorig jaar de persoonsgegevens van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag op X. Dat gebeurde tijdens een lopende strafzaak tegen Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie.

De rechtbank oordeelde dat doxing in deze zaak niet bewezen is. "De berichten zijn op X gezet vóór de invoering van de wet die doxing strafbaar stelt per 1 januari 2024. Het niet verwijderen van de berichten na deze datum kan niet worden gezien als strafbare verspreiding van de gegevens", stelt de rechtbank.

Plug werd op 31 januari aangehouden en zat een dag vast in een Rotterdamse politiecel. De politie doorzocht zijn huis en nam een computer in beslag en verwijderde daarmee de berichten.