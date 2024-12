Verdachte zedenzaak Helmond naar speciale afdeling gevangenis

DEN BOSCH (ANP) - Wesley W., verdacht van het plegen van ontucht met twintig kinderen op een basisschool in zijn woonplaats Helmond, vervolgt zijn voorarrest op een speciale afdeling van het huis van bewaring, een zogeheten Extra Zorgvoorziening (EZV). Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

De rechtbank gaf daarmee gehoor aan een verzoek van W.'s advocaat Marcel Heuvelmans, die betoogde dat het op een reguliere afdeling van een penitentiaire inrichting (PI) niet veilig is voor zijn cliënt, gezien de aard van de verdenking. De rechter-commissaris had eerder al bepaald dat W. in een EZV moest worden geplaatst, maar aan dat bevel heeft de PI geen gehoor gegeven.

Woensdag vond een eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen W. De verdachte was daar niet bij aanwezig.

Beelden

Dinsdag al maakte het Openbaar Ministerie via een persbericht de forse omvang van de zaak bekend. De ontucht zou in een aantal gevallen hebben bestaan uit 'seksueel binnendringen' en in andere gevallen uit betasten. Ook zou W. beelden hebben gemaakt van het misbruik, wat heeft geleid tot de verdenking van het maken van kinderpornografie. De 25-jarige W. was leerkrachtondersteuner op de betrokken school. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen april 2018 en september van dit jaar, op school en bij enkele oppasadressen.

Op de zitting zei de officier van justitie dat het onderzoek zich in een afrondende fase bevindt en dat de verdenking naar verwachting niet omvangrijker zal worden. W. heeft een bekentenis afgelegd.