Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van president Donald Trump (79) heeft nieuwe richtlijnen ingevoerd voor de afgifte van visa aan immigranten. Dikke mensen komen er niet meer in. Er is echter een uitzondering.

Het betreft personen met bepaalde gezondheidsproblemen, waaronder overgewicht (obesitas) en diabetes. De reden hiervoor is dat dergelijke aanvragers als een potentiële "last voor de samenleving" kunnen worden beschouwd. Ze kunnen ziek worden en dan hoge medische behandelingskosten met zich mee brengen. Het gaat onder meer om hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, aandoeningen van de luchtwegen of kanker.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echter ook de instructie gegeven om bij de afgifte van visa te controleren of aanvragers rijk zijn, zodat ze de dokter zelf kunnen betalen. Wie rijk genoeg is en dit kan aantonen, kan volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken toch een visum krijgen.

Deze regeling zorgt wereldwijd voor kritiek en wordt gezien als een nieuwe vorm van discriminatie. De richtlijn maakt deel uit van de controversiële campagne van de regering-Trump om immigranten zonder legale status uit de VS te verwijderen en anderen ervan te weerhouden naar het land te emigreren.

De instructie geldt voor bijna alle visumaanvragers, maar zal naar verwachting alleen worden toegepast in gevallen waarin personen van plan zijn permanent in de VS te gaan wonen. Dat verklaarde Charles Wheeler, advocaat van een non-profitorganisatie voor juridische bijstand aan immigranten, tegenover de krant Los Angeles Times

De nieuwe richtlijn heeft geleid tot internationale verontwaardiging. Mensenrechtenorganisaties noemen het beleid discriminerend en in strijd met internationale verdragen. Ook vanuit Europa kwam er felle kritiek op deze vorm van selectie op basis van gezondheid en welstand.

Experts vrezen dat deze maatregel een precedent schept voor verdere beperking van immigratie op basis van medische criteria. De vraag blijft of deze regeling juridisch houdbaar is, aangezien deze mogelijk in strijd is met anti-discriminatiewetgeving.