Rechtbank wil Schoof horen in zaak van lekken verdachte NCTV'er

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank Rotterdam wil demissionair premier Dick Schoof horen in de strafzaak van een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De medewerker wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokkaanse inlichtingendiensten. Schoof was voorheen hoofd van de NCTV. Ook het huidige hoofd, Pieter-Jaap Aalbersberg, is toegewezen als getuige in de zaak.

Volgens de rechtbank kunnen zij mogelijk verklaren over "de interne visie op de positie van de verdachte in de organisatie en de toegang van de verdachte tot - en omgang met - staatsgeheime en vertrouwelijke stukken", staat in een toelichting van de vrijdag genomen beslissing.

Ab el M. (65) werd in oktober 2023 opgepakt op Schiphol, toen hij met een grote hoeveelheid gegevensdragers met informatie naar Marokko wilde reizen.