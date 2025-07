Kabinet wil Invest-NL en Invest International laten fuseren

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil de financieringsinstellingen Invest-NL en Invest International onder één dak brengen. De samenvoeging, waar al op werd voorgesorteerd in het regeerprogramma, moet een organisatie opleveren met meer schaalgrootte en slagvaardigheid. Dat schrijven de ministers Eelco Heinen (Financiën, VVD), Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) en staatssecretaris Hanneke Boerma (Buitenlandse Handel, NSC) aan de Tweede Kamer.

Invest-NL is bedoeld om bedrijven aan financiering te helpen voor initiatieven die grote maatschappelijke veranderingen vooruithelpen. Invest International is vooral gericht op ondernemingen die geld zoeken voor moeilijk financierbare projecten in het buitenland. Het kabinet denkt dat deze twee staatsdeelnemingen samen meer kunnen betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven dan elk apart. Het is de bedoeling dat ondernemers vanaf eind 2027 bij één loket terechtkunnen voor verschillende financieringsvragen.

In de Tweede Kamer leeft al langer breed de wens om tot een nationale investeringsbank te komen. Die zou kunnen helpen knelpunten op te lossen die veel bedrijven ervaren bij de financiering van met name investeringen die zich pas op de langere termijn laten terugverdienen. Ook daar geeft het kabinet met deze voorgenomen fusie gehoor aan.

Het kabinet heeft verder besloten dat een deel van het geld dat in later jaren gereserveerd staat voor Invest-NL, wordt overgeheveld naar Invest International. Daar overstijgt de vraag naar exportkredieten momenteel het beschikbare budget. Voor de verdere toekomst wordt nog onderzocht hoe de nieuwe fusieorganisatie aan financiering moet komen. Gedacht wordt aan staatsgaranties waarmee zij zelf de kapitaalmarkt op kan gaan.