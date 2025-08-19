Rechtbank wil woensdag beslissen over wraking Faissal T.

ZWOLLE (ANP) - De rechtbank in Zwolle streeft ernaar om woensdagochtend te beslissen over een wrakingsverzoek van de verdediging van Faissal T. De advocaten van de zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi hebben de rechtbank gewraakt. Zij vinden dat de schijn van vooringenomenheid is gewekt door het afwijzen van alle onderzoekswensen van de verdediging. Als de wraking wordt toegekend, zullen nieuwe rechters de zaak moeten behandelen.

De 24-jarige T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019. Volgens de verdediging is dat niet het geval.

T. werd in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Hij en zijn vader zitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Vrijdag staat een nieuwe zitting gepland in de zaak van Faissal T.