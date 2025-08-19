XR en Schiphol verwijten elkaar voor eigen rechter te spelen

SCHIPHOL (ANP) - Advocaten van Extinction Rebellion (XR) vinden dat Schiphol "voor eigen rechter speelt" door langdurige gebiedsverboden op te leggen aan klimaatactivisten die in het beveiligde deel van de luchthaven hebben gedemonstreerd. De advocaten van Schiphol maakten de activisten precies hetzelfde verwijt voor de rechtbank in Haarlem. "Ze spelen zelf voor eigen rechter, want ze bepalen zelf aan welke regels ze zich wel of niet houden. Schiphol heeft geen andere keuze dan in te grijpen", betoogden zij.

Stichting Vrienden van XR wil dat de kortgedingrechter alle 37 toegangsverboden intrekt, of op zijn minst opschort. De verboden gelden vijf of tien jaar. Volgens de advocaten is dat "willekeurig en excessief" en ontbreekt ook een wettelijke basis. "Schiphol is met deze gebiedsverboden uit de bocht gevlogen", klonk het vanuit het XR-kamp.

Voor Schiphol staat veiligheid voorop. Om die te garanderen, is het "essentieel dat Schiphol de bevoegdheid om op te treden behoudt", aldus de advocaten.