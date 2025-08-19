ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

XR en Schiphol verwijten elkaar voor eigen rechter te spelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 15:26
anp190825131 1
SCHIPHOL (ANP) - Advocaten van Extinction Rebellion (XR) vinden dat Schiphol "voor eigen rechter speelt" door langdurige gebiedsverboden op te leggen aan klimaatactivisten die in het beveiligde deel van de luchthaven hebben gedemonstreerd. De advocaten van Schiphol maakten de activisten precies hetzelfde verwijt voor de rechtbank in Haarlem. "Ze spelen zelf voor eigen rechter, want ze bepalen zelf aan welke regels ze zich wel of niet houden. Schiphol heeft geen andere keuze dan in te grijpen", betoogden zij.
Stichting Vrienden van XR wil dat de kortgedingrechter alle 37 toegangsverboden intrekt, of op zijn minst opschort. De verboden gelden vijf of tien jaar. Volgens de advocaten is dat "willekeurig en excessief" en ontbreekt ook een wettelijke basis. "Schiphol is met deze gebiedsverboden uit de bocht gevlogen", klonk het vanuit het XR-kamp.
Voor Schiphol staat veiligheid voorop. Om die te garanderen, is het "essentieel dat Schiphol de bevoegdheid om op te treden behoudt", aldus de advocaten.
Vorig artikel

Trump maant Zelensky en Poetin zich flexibel op te stellen

Volgend artikel

Rechtbank wil woensdag beslissen over wraking Faissal T.

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

download (5)

Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden