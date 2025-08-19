Tweevoudig international Laamers (58) overleden

ARNHEM (ANP) - Tweevoudig international Martin Laamers is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn oude club Vitesse bevestigd. De voormalige middenvelder was tien jaar actief in de hoofdmacht van de Arnhemse voetbalclub. Laamers speelde twee keer in het Nederlands elftal. Hij kwam voor Oranje uit tegen de voormalige Sovjet-Unie en tegen Brazilië.

Laamers vertrok aan het eind van zijn loopbaan naar België, waar hij bij Harelbeke, AA Gent en FC Nieuwkerken speelde. Na zijn voetballoopbaan werd hij trainer in het amateurvoetbal.