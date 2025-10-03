ECONOMIE
Rechtbank ziet geen noodzaak extra onderzoek detentie Weski

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:10
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank ziet geen reden om extra onderzoek te laten doen naar de omstandigheden waaronder voormalig advocaat Inez Weski heeft vastgezeten direct na haar arrestatie. De advocaten van Weski hadden de rechtbank juist nadrukkelijk en uitgebreid verzocht daar wel dieper op in te gaan. Volgens hen is het op die 'geheime locatie', die later de detentielocatie in Kamp Zeist bleek te zijn, "gruwelijk misgegaan" en heeft Weski daar blijvende gezondheidsschade opgelopen.
De rechtbank liet vrijdag in Rotterdam weten dat ze zich voldoende voorgelicht acht. De volgende zitting is nu gepland voor 2 april, dan moet de zaak inhoudelijk behandeld worden.
Weski werd in april 2023 gearresteerd op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi.
