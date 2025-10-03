ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische oorlogsschepen richtten wapens op Deense schepen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:08
anp031025142 1
KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Volgens de Deense inlichtingendienst zijn er incidenten geweest waarbij Russische oorlogsschepen de wapens hebben gericht op Deense schepen en helikopters. Ook zijn er meerdere gevallen geweest waarbij Russische schepen op ramkoers lagen met Deense oorlogsschepen toen zij de Russen door Deense wateren volgden.
Directeur Thomas Ahrenkiel benadrukt in een persconferentie dat er geen dreiging is van een militaire aanval op Denemarken, maar waarschuwt wel dat er waarschijnlijk meer hybride aanvallen tegen de strijdkrachten zullen volgen. Hij is van mening dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Denemarken, omdat ze "onzekerheid willen creëren".
In zeker één geval zouden de Russen gps-systemen hebben verstoord.
loading

POPULAIR NIEUWS

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

Scherm­afbeelding 2025-10-02 om 14.42.49

Hilarische anti-Trumpvideo’s: 5 virale AI-parodieën die YouTube veroveren

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

6003197_m

Deze microbe moest al 2 miljard jaar lang uitgestorven zijn, maar weigert het loodje te leggen

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

Loading