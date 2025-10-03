Russische oorlogsschepen richtten wapens op Deense schepen

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Volgens de Deense inlichtingendienst zijn er incidenten geweest waarbij Russische oorlogsschepen de wapens hebben gericht op Deense schepen en helikopters. Ook zijn er meerdere gevallen geweest waarbij Russische schepen op ramkoers lagen met Deense oorlogsschepen toen zij de Russen door Deense wateren volgden.

Directeur Thomas Ahrenkiel benadrukt in een persconferentie dat er geen dreiging is van een militaire aanval op Denemarken, maar waarschuwt wel dat er waarschijnlijk meer hybride aanvallen tegen de strijdkrachten zullen volgen. Hij is van mening dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Denemarken, omdat ze "onzekerheid willen creëren".

In zeker één geval zouden de Russen gps-systemen hebben verstoord.