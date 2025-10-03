Tienduizenden Italianen de straat op om tegengehouden Gazavloot

ROME (ANP/DPA/AFP) - Demonstraties uit solidariteit met de Global Sumud Flotilla hebben op veel plekken in Italië geleid tot ongeregeldheden. In steden als Rome en Milaan ondervond het openbaar vervoer grote hinder toen demonstranten de straat opgingen.

De actievloot met noodhulp was tot voor kort op weg naar Khan Younis, maar werd donderdag tegengehouden door Israël, dat nog altijd een zeeblokkade opwerpt voor Gaza. Zeker vierhonderd opvarenden werden gearresteerd en wachten op uitzetting, onder wie veertig Italianen. Vier van hen zijn parlementariërs.

Tienduizenden mensen namen deel aan de demonstraties en stakingen, waartoe werd opgeroepen door Italiës grootste vakbond, CGIL. Door heel het land ontstonden daarop spontane acties. Onder meer medewerkers van de landelijke treinvervoerder Trenitalia doen mee aan de werkonderbreking.

Naast het lot van de Gazanen, is het demonstranten ook te doen om premier Giorgia Meloni, die zich volgens velen niet voldoende uitspreekt tegen Israël.