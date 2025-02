Huizenkopers nemen ’onnodig veel risico’ door rente tien jaar vast te zetten: ’Kan honderden euro’s per maand kosten’

Meer dan de helft van de starters op de woningmarkt kiest ervoor om hun hypotheekrente voor tien jaar vast te zetten. Maar hiermee kun je jezelf flink in de vingers snijden. Directeur Menno Luiten van Munt Hypotheken legt uit dat veel starters beter af zouden zijn met een rentevaste periode van twintig jaar.

Historisch klein verschil

Het verschil in rente tussen tien en twintig jaar vast is op dit moment historisch klein, vertelt Luiten in De Telegraaf. Starters die kiezen voor een langere rentevaste periode betalen slechts een paar tientjes per maand extra. “Met een rentevaste periode van twintig jaar ben je beter beschermd tegen renteschommelingen”, zegt hij. “Voor een relatief kleine meerprijs koop je rust en zekerheid voor de lange termijn.”

Volgens Luiten onderschatten starters vaak de risico’s van een kortere rentevaste periode. “Tien jaar lijkt lang, maar de dag na het afsluiten van je hypotheek moet je al rekening houden met een toetsrente van 5 procent als je je hypotheek bij een verhuizing wilt meenemen”, waarschuwt hij.

Risico op financiële problemen

Wanneer de rente stijgt, kan dit betekenen dat veel starters hun lage rente niet kunnen behouden bij een volgende woning. Hierdoor wordt verhuizen lastiger en kan het bij een scheiding een probleem vormen als een van de partners in de woning wil blijven.

Munt Hypotheken merkt dat steeds meer huiseigenaren in de knel komen door de keuzes uit hun startperiode. “Kiezen voor tien jaar vast lijkt misschien voordelig op korte termijn, maar op de lange termijn kan het honderden euro’s per maand schelen”, zegt Luiten.

Voor- en nadelen afwegen

Voor starters is het verstandig om de keuze tussen tien of twintig jaar rentevast goed te bespreken met een financieel adviseur. Een langere rentevaste periode biedt meer stabiliteit, maar er zijn ook nadelen. Zo kan de boeterente hoger uitvallen bij het oversluiten van de hypotheek als de rente daalt. Daarnaast kunnen woningkopers met een tien jaar vaste rente vaak net iets meer lenen.

Door de juiste afweging te maken, kunnen starters financiële tegenslagen in de toekomst voorkomen en genieten van meer zekerheid qua woonlasten.

Bron: De Telegraaf