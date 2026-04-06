Rechter Boekarest schrapt preventieve maatregel tegen Andrew Tate

BOEKAREST (ANP/RTR) - Een rechtbank in Boekarest heeft alle beperkende maatregelen tegen de Amerikaans-Britse verdachten Andrew Tate en zijn broer Tristan geschrapt. Naar de twee omstreden internetberoemdheden loopt in Roemenië een onderzoek naar onder meer betrokkenheid bij mensenhandel in de aanloop naar een proces. De twee zijn op sociale media beroemd en berucht als onder meer radicale criticasters van het feminisme.

Andrew Tate is eerder uit Engeland uitgeweken naar Roemenië om zijn mening beter te kunnen etaleren. Maar in Boekarest startte bijna vier jaar geleden een strafrechtelijk onderzoek naar de broers.

Ze hebben maanden vastgezeten en hebben later huisarrest gekregen. Maar dat is door ander toezicht afgezwakt. In februari 2025 vlogen ze in een privévliegtuig naar de VS. Nu is wat de Roemeense justitie betreft geen enkel rechterlijk toezicht meer van kracht, omdat daar geen juridische rechtvaardiging voor zou zijn. Volgens hun advocaten is het omdat de aanklachten niet hard gemaakt kunnen worden.