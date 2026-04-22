Rechter die duizenden Woo-verzoeken deed, mag geen zaken doen

HAARLEM (ANP) - Een rechter van de rechtbank Noord-Holland die op persoonlijke titel meer dan 4000 Woo-verzoeken deed bij gemeenten in het hele land, behandelt tot nader order geen zaken. Dat meldt de rechtbank Noord-Holland woensdagavond in een verklaring.

"Tot duidelijk is of het handelen van de rechter gevolgen moet hebben en zo ja, in welke vorm, behandelt hij geen zaken. Er is contact over de kwestie met de procureur-generaal bij de Hoge Raad", zo is te lezen.

De journalistieke website Follow The Money (FTM) kwam eerder woensdag met het verhaal over de rechter. Die zou zo hebben gehandeld om te laten zien "dat het eenvoudig is om misbruik te maken van de openbaarheidswet".

Onnodig belast

De rechtbank "neemt dit hoog op", staat in de verklaring. "Door zijn handelen heeft de rechter vele gemeenten onnodig belast en kon ook de schijn van partijdigheid ontstaan. Dezelfde gemeenten die hij benaderde, kunnen immers partij zijn bij bestuurszaken bij de rechtbank Noord-Holland. De onpartijdigheid van onze rechters moet boven elke twijfel verheven zijn."

De rechter, die in zijn functie ook Woo-verzoeken behandelt, diende zijn vele duizenden verzoeken volgens FTM in bij alle 342 gemeenten. Volgens de site deed hij dat om gemeenten bewust te maken "van hun kwetsbaarheid voor misbruik van de wet, in de hoop ze te mobiliseren om in Den Haag te lobbyen voor verandering".

'Een kwetsbaarheid blootleggen'

Het brievenschrijven begon in september vorig jaar en eindigde in de maand erop. Volgens FTM was de rechter naar eigen zeggen nooit écht op zoek geweest naar informatie, maar wilde hij slechts "een kwetsbaarheid blootleggen. En die vastleggen in data voor een onderzoek."

De rechtbank schrijft op een dag in september 2025 wel een signaal te hebben gekregen over de zaak. Nader onderzoek bleef uit toen de rechter een dag later langdurig uitviel.