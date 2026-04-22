Pensioenfondsen ABP en PME houden buffer over ondanks Iranoorlog

ROTTERDAM (ANP) - Door de onrust in het Midden-Oosten was het een lastig eerste kwartaal voor pensioenfondsen. Ambtenarenpensioenfonds ABP en metalektrofonds PME zagen hun financiële positie verslechteren, maar houden niettemin een stevige buffer over. Daardoor houden aangesloten gepensioneerden en andere deelnemers zicht op een mogelijke pensioenverhoging, als de fondsen volgend jaar overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen legt in het kwartaalbericht van zijn fonds uit dat door de oorlog afgelopen periode sprake was van verliezen op de financiële markten. De fondsen werden hier maar beperkt door geraakt. "We beleggen gespreid over vele landen en verschillende soorten beleggingen en met het oog op de lange termijn. Wanneer de ene beleggingscategorie minder goed presteert, doet de ander het doorgaans beter en andersom."

Er was echter sprake van een gedaalde rente, wat gevolgen had voor de financiële verplichtingen van de fondsen. De zogeheten dekkingsgraad van ABP daalde uiteindelijk van 123,5 procent eind 2025 naar 119,1 procent eind maart. Daarmee had het fonds per euro aan toegezegd pensioen eind van het eerste kwartaal nog wel steeds 1,19 euro in kas.

Bij PME ging de graadmeter in het eerste kwartaal omlaag van 125,3 naar 121,5 procent. Daar was dus nog bijna 1,22 euro in kas per euro aan toegezegd pensioen. Maar voorzitter van het uitvoerend bestuur Alae Laghrich wijst erop dat het beeld erg snel kan veranderen. "Op moment van publicatie van dit bericht is onze dekkingsgraad alweer gestegen naar ongeveer 125 procent. Het laat de huidige realiteit zien, waarbij uitschieters naar boven en beneden wat vaker voorkomen."

Normaal gesproken komen de vijf grootste Nederlandse fondsen rond deze tijd van het jaar met een kwartaalupdate. Omdat PMT, PFZW en bpfBOUW al zijn overgegaan naar het nieuwe pensioenstelsel, komen zij dit keer pas in mei met een beeld van hun financiële situatie. ABP, met 3,2 miljoen deelnemers het grootste fonds van Nederland, en PME, waarbij bijna 630.000 mensen zijn aangesloten, willen begin 2027 overgaan. Wat de overgang precies voor de pensioenen van hun deelnemers betekent, wordt pas in de loop van dit jaar duidelijk. Bij PMT, PFZW en bpfBOUW konden de pensioenen door de overstap flink omhoog.