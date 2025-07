Rechter: EBI moet kijken naar manier contact vader en zoon Taghi

VUGHT (ANP) - De directeur van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet onderzoeken of het mogelijk is dat de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi en zijn zoon Faissal contact met elkaar kunnen hebben. Beiden zitten vast in Vught, maar hebben elkaar daar nooit gezien of gesproken. De EBI heeft de verzoeken van de vader daartoe altijd afgewezen, maar een beklagrechter heeft nu aangegeven "de directeur in overweging te geven om te kijken naar alternatieven voor contact tussen vader en zoon". De directeur heeft echter kenbaar gemaakt dat niet te doen, aldus de detentieadvocaat van Taghi.

"Deze afwijzing maakt duidelijk dat cliënt inmiddels is ontdaan van iedere vorm van een menselijke behandeling en dat - voor zover daarvan al sprake was - aan hem geen humane detentieomstandigheden worden aangeboden", zegt advocaat Thomas van der Horst. "Dat cliënt zelfs niet mag kijken naar zijn zoon, is puur leedtoevoegend en heeft ook niets meer met veiligheid te maken." Volgens de advocaat wil de vader weten hoe het met zijn zoon gaat, maar mag hij zelfs geen korte briefjes aan hem sturen waarin hij "volstrekt onschuldige" dingen schrijft als 'ik hou van je' en 'ik mis je'. Ook een voorgesteld 'kijkmoment' waarin vader alleen zijn zoon kan zien, is volgens Van der Horst afgewezen.

De EBI heeft aan Van der Horst laten weten dat contact tussen vader en zoon "ontoelaatbaar" is "vanwege de van uw cliënt uitgaande (zeer grote) risico's, de vergaande (ook recente) pogingen van uw cliënt om ongeoorloofde contacten te hebben, het feit dat hij en zijn zoon beiden worden geacht onderdeel uit te maken van hetzelfde criminele samenwerkingsverband en het feit dat de zoon van uw cliënt vermoedelijk betrokken is geweest bij het verrichten van voorbereidingshandelingen om uw cliënt op een gewelddadige manier uit de EBI te bevrijden".

Medehoofdverdachte Saïd R.

Ook vreest de directie "maatschappelijke onrust" als bekend wordt dat vader en zoon binnen de EBI bij elkaar mogen komen. Vorig jaar bleek dat Taghi en medehoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo Saïd R. door een fout kortstondig contact hadden. Daar was tot in de politiek ophef over.

Taghi zit sinds zijn arrestatie eind 2019 in de EBI. Faissal T. (24) zit sinds vorig jaar in de Nederlandse gevangenis. Hij wordt onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens arrestatie.