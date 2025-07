Bronnen: overleg over bestand Gaza verloopt stroef

CAÏRO (ANP/RTR/AFP) - Het overleg over een bestand in de Gazastrook stuit op obstakels, zeggen Israëlische en Palestijnse bronnen tegen persbureau Reuters. Er zou onder meer onenigheid zijn over de vraag hoever de Israëlische krijgsmacht zich moet terugtrekken. Ook wordt naar verluidt gediscussieerd over kwesties rond humanitaire hulpverlening en garanties over het beëindigen van de oorlog.

De onderhandelingen over een staakt-het-vuren van zestig dagen begonnen afgelopen zondag in Qatar. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak afgelopen week nog de hoop uit dat "binnen enkele dagen" overeenstemming bereikt zou kunnen worden. Een Palestijnse bron zei tegen persbureau AFP dat bemiddelaars inmiddels hebben voorgesteld de gesprekken op te schorten tot de Amerikaanse gezant Steve Witkoff arriveert in Doha.

De Britse omroep BBC schrijft dat het overleg volgens Palestijnse functionarissen op het punt staat in te storten. Een hoge Palestijnse functionaris verwijt Israël de afgelopen week "tijd te hebben gerekt" tijdens een bezoek van Netanyahu aan de Verenigde Staten. Israël krijgt van die bron het verwijt bewust een delegatie naar Qatar te hebben gestuurd die niet bevoegd was om besluiten te nemen over gevoelige kwesties.

Het conflict in Gaza begon in oktober 2023. Hamas voerde toen een verrassingsaanval uit op Israël. Er vielen ongeveer 1200 doden, vooral burgers, en zo'n 250 mensen werden ontvoerd en als gijzelaars vastgehouden. Israël reageerde met luchtaanvallen en een grondoperatie in de Gazastrook. Daar ontstond een humanitaire crisis en kwamen volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 57.000 mensen om het leven.