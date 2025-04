Rechter geeft Den Haag gelijk: verbod op fossiele reclames mag

DEN HAAG (ANP) - Het verbod op fossiele reclames in Den Haag is toegestaan, oordeelde de rechtbank vrijdag na een kort geding dat reisbranchevereniging ANVR en TUI tegen het verbod hadden aangespannen. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft alle bezwaren van de reisorganisaties afgewezen.

ANVR en TUI vonden het reclameverbod in strijd met de vrijheid van meningsuiting en met de vrijheid van ondernemerschap. Ook vonden de partijen dat dit verbod de uitstoot binnen de gemeente niet zou verminderen, en ze betoogden dat de gemeente niet de bevoegde partij was om het verbod op te leggen. De rechtbank ging hier niet in mee. D-Reizen en Prijsvrij hadden zich bij het proces aangesloten.

Het reclameverbod geldt sinds 1 januari voor producten die fossiele brandstoffen gebruiken. Daaronder vallen ook vliegreizen. Bedrijven mogen wel hun merknaam of groene producten aanprijzen op reclamezuilen in de stad. Tot 1 mei is er een overgangsregeling waarin nog geen boetes worden uitgedeeld.