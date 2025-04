Jet de Nijs staat stil bij veertig dagen zonder Rob

Jet de Nijs staat in een bericht op Instagram stil bij het gegeven dat het veertig dagen geleden is dat haar man Rob de Nijs is overleden. De echtgenote van de overleden zanger deelt bij haar bericht ook het nummer Ik Laat Je Vrij, een song van De Nijs uit 1976.

"Veertig dagen rouw. Veertig dagen niet meer bij ons", schrijft Jet. "Ze zeggen dat de ziel na veertig dagen haar weg vindt, toch blijf ik nog steeds zoeken naar jou, in de dingen die je achterliet, in de muziek, in je aanraking en vooral in hoeveel je van ons hield." Ze sluit het bericht af met een rood hartje.

Rob de Nijs overleed op 16 maart op 82-jarige leeftijd. De zanger stierf aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.