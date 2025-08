Rechter houdt vergunning uitbreiding Lelystad Airport in stand

LELYSTAD (ANP) - De vergunning voor het uitbreiden van Lelystad Airport blijft in stand, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland woensdag. Stichting Red de Veluwe en Stichting Laagvliegen NEE vonden dat de zogeheten revisievergunning niet verleend mocht worden, omdat de natuurvergunning nog niet geregeld is. Maar dat kan in deze procedure geen rol spelen, stelt de rechtbank.

De revisievergunning gaat specifiek over het afhandelen van maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen op de grond. Hiervoor zijn bijvoorbeeld een nieuwe passagiersterminal en aanpassingen van de banen nodig. De stichtingen zijn bang dat het aantal vliegbewegingen uiteindelijk zal toenemen tot 45.000. Ook vrezen ze voor geluidsoverlast met ruimere openingstijden.

De effecten van de vliegbewegingen worden echter gereguleerd door het Luchthavenbesluit Lelystad, stelt de rechtbank in het oordeel. Daar ging deze zaak niet over.